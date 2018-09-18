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Пропавший пожарный из Новочеркасска вернулся домой

Пропавший пожарный из Новочеркасска вернулся домой
Спасатель из Новочеркасска вернулся домой живым и здоровым. Мужчина отсутствовал пять дней.

Родные сообщили об исчезновении 39-летнего Виктора Дежурова 14 сентября. По их словам, он уехал на своей иномарке в неизвестном направлении. Мужчина не давал о себе знать несколько дней.

19 сентября Виктор вернулся домой. Где он находился всё это время, близкие не сообщили, пишет DonDay Новочеркасск. Они только отметили, что с ним все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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