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Пропавший на Дону житель Свердловской области вернулся домой

Пропавший на Дону житель Свердловской области вернулся домой

Молодой человек, которого семья разыскивала более месяца, вернулся домой.

22-летний житель Свердловской Эдуард Галин не так давно вернулся из армии. Демобилизовавшись, он отправился путешествовать по стране не своей «Ладе Приоре». Примерно в середине июля он перестал выходить на связь. Последний раз он звонил из Краснодарского края. Родные тут же объявили парня в розыск. Им удалось найти машину Эдуарда по камерам видеонаблюдения. Автомобиль попал на запись в Новошахтинске.

Спустя несколько недель молодой человек сам позвонил матери. Родственники сообщили, что он уже находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Почему он столько времени не выходил на связь с близкими, пока неизвестно.

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