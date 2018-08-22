Пропавший на Дону житель Свердловской области вернулся домой





Молодой человек, которого семья разыскивала более месяца, вернулся домой.



22-летний житель Свердловской Эдуард Галин не так давно вернулся из армии. Демобилизовавшись, он отправился путешествовать по стране не своей «Ладе Приоре». Примерно в середине июля он перестал выходить на связь. Последний раз он звонил из Краснодарского края. Родные тут же объявили парня в розыск. Им удалось найти машину Эдуарда по камерам видеонаблюдения. Автомобиль попал на запись в Новошахтинске.



Спустя несколько недель молодой человек сам позвонил матери. Родственники сообщили, что он уже находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Почему он столько времени не выходил на связь с близкими, пока неизвестно.