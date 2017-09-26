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Пропавший 81-летний мужчина найден в Ростове

Пропавший 81-летний мужчина найден в Ростове
Пропавший 81-летний мужчина найден в Ростове. Юрия Башкирова отыскали вечером 27 сентября. Мужчина бродил по улицам города.

- В результате проведенной работы полицейские разыскали пожилого мужчину на одной из улиц Кировского района и доставили его в отдел, – рассказали в Донском главке. - Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, Юрий Башкиров ушел из дома 25 сентября и не вернулся обратно. Родственники не смогли самостоятельно разыскать дедушку и обратились за помощью в полицию.

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