Пропавший 81-летний мужчина найден в Ростове



Пропавший 81-летний мужчина найден в Ростове. Юрия Башкирова отыскали вечером 27 сентября. Мужчина бродил по улицам города.



- В результате проведенной работы полицейские разыскали пожилого мужчину на одной из улиц Кировского района и доставили его в отдел, – рассказали в Донском главке. - Его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Напомним, Юрий Башкиров ушел из дома 25 сентября и не вернулся обратно. Родственники не смогли самостоятельно разыскать дедушку и обратились за помощью в полицию.