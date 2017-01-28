Пропавших в Шахтах подростков нашли в Москве





Пропавших в Шахтах одноклассников 15-летнюю Александру Николаеву и 14-летнего Ивана Гранкина нашли в Москве.



Школьников, сбежавших из дома, нашли в столице их родители, сообщает DonDay.ru Шахты. Как подростки смогли самостоятельно добраться до Москвы, пока неизвестно. Сначала ребят искали в Ростове, поскольку в родном городе их найти не удалось, а на дальние расстояния они билеты не покупали. Но позже родным стало известно, что дети находятся в столице. Возможно, они сами связались с близкими.



Напомним, ученики школы № 1 пропали 22 января. Подростки взяли с собой ценные вещи и паспорта.



За беглецами уже выехали их родители. Вернуться домой с детьми они должны 28 января.



В Шахтах школьников доставят в отдел полиции, где с ними проведут беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, а также осмотрят врачи.