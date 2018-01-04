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Пропавшие в Ростове подростки бродили по торговому центру

Пропавшие в Ростове подростки бродили по торговому центру
Пропавшие в Ростове подростки бродили по торговому центру. Спустя сутки после исчезновения мальчиков нашли в одном из ТРЦ Первомайского района.

Родители заявили о пропаже двух друзей – Димы и Владлена – 8 января. Тогда мальчики, выйдя на прогулку, так и не вернулись домой. Спустя сутки подростков заметили в торговом центре и сообщили в полицию.

- Со школьниками провели профилактическую беседу и передали родителям, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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