Пропавшие в Ростове подростки бродили по торговому центру



Пропавшие в Ростове подростки бродили по торговому центру. Спустя сутки после исчезновения мальчиков нашли в одном из ТРЦ Первомайского района.



Родители заявили о пропаже двух друзей – Димы и Владлена – 8 января. Тогда мальчики, выйдя на прогулку, так и не вернулись домой. Спустя сутки подростков заметили в торговом центре и сообщили в полицию.



- Со школьниками провели профилактическую беседу и передали родителям, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.