Пропавшие в Ростове подростки бродили по торговому центру
Пропавшие в Ростове подростки бродили по торговому центру. Спустя сутки после исчезновения мальчиков нашли в одном из ТРЦ Первомайского района.
Родители заявили о пропаже двух друзей – Димы и Владлена – 8 января. Тогда мальчики, выйдя на прогулку, так и не вернулись домой. Спустя сутки подростков заметили в торговом центре и сообщили в полицию.
- Со школьниками провели профилактическую беседу и передали родителям, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.