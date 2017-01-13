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Пропавшего в Зернограде два дня назад подростка нашли на окраине города

Пропавшего в Зернограде два дня назад подростка нашли на окраине города
Пропавшего в Ростовской области два дня назад 15-летнего подростка нашли на окраине Зернограда. Школьник14 января ушел из дома и не вернулся. В полицию о пропаже сына сообщил его отец.
- Подросток был обнаружен полицейскими на окраине города Зернограда, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не совершалось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По информации источника, всё это время парень бродил по городу. С подростком и его родителями была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных ситуаций.

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