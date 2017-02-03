Пропавшего в Старой Станице подростка, нашли в Батайске





В Ростовской области разыскали пропавшего 15-летнего подростка.



В полицию обратилась жительница хутора Старая Станица Каменского района. Женщина сообщила, что 28 января её сын ушел из дома и не вернулся. Полицейские опросили друзей и знакомых подростка, а также всех, кто общался с ним накануне исчезновения. Ориентировки с приметами школьника были переданы патрулирующим нарядам полиции.

- В результате реализованных мероприятий сотрудники полиции установили, что разыскиваемый подросток находится в городе Батайске, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - При взаимодействии с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Батайска несовершеннолетний был найден и возвращен в Старую Станицу. Полицейским мальчик пояснил, что в Батайск он приехал в гости к родственникам.



Сотрудники полиции провели с подростком профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций. В настоящее время ребёнок передан родителям.