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Пропавшего по пути из Зернограда в Ростов мужчину нашли живым

Пропавшего по пути из Зернограда в Ростов мужчину нашли живым
39-летний мужчина, исчезнувший по пути из Зернограда в Ростов, найден живым. Сергей Пархомов вышел на связь с родными 4 марта. Он находился в станице Кировской Кагальницкого района.

- Мужчина отправился домой, к семье, - отметили в пресс-службе регионального управления МВД. – Угрозы его жизни и здоровью нет.

Отметим, что Сергея искали почти две недели. 21 февраля он уехал из Зернограда в донскую столицу на белой «ГАЗели» и перестал отвечать на звонки.

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