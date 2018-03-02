Пропавшего по пути из Зернограда в Ростов мужчину нашли живым



39-летний мужчина, исчезнувший по пути из Зернограда в Ростов, найден живым. Сергей Пархомов вышел на связь с родными 4 марта. Он находился в станице Кировской Кагальницкого района.



- Мужчина отправился домой, к семье, - отметили в пресс-службе регионального управления МВД. – Угрозы его жизни и здоровью нет.



Отметим, что Сергея искали почти две недели. 21 февраля он уехал из Зернограда в донскую столицу на белой «ГАЗели» и перестал отвечать на звонки.