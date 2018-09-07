Авторизация

Регистрация


  • USD 69.03
  • EUR 80.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего в донской столице 70-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в донской столице 70-летнего мужчину нашли живым
Пропавшего в Ростове 70-летнего Владимира Десятникова обнаружили живым. Информацию об этом передают представители «Лиза Алерт Юг».

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина покинул дом на улице Русской 8 сентября. Почти сутки о его местонахождении ничего не было известно. Родные отмечали, что пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

9 сентября вечером стало известно, что Владимира Десятникова нашли. Жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.