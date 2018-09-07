Пропавшего в донской столице 70-летнего мужчину нашли живым



Пропавшего в Ростове 70-летнего Владимира Десятникова обнаружили живым. Информацию об этом передают представители «Лиза Алерт Юг».



Ранее сообщалось, что пожилой мужчина покинул дом на улице Русской 8 сентября. Почти сутки о его местонахождении ничего не было известно. Родные отмечали, что пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.



9 сентября вечером стало известно, что Владимира Десятникова нашли. Жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.