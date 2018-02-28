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Пропавшего уроженца Украины разыскивают в Ростове и области

Пропавшего уроженца Украины разыскивают в Ростове и области
32-летний Андрей Махлаевский пропал без вести 11 февраля после того, как пересек таможенный пост «Изварино». Уроженца Украины разыскивают в Ростовской области более двух недель.

По словам подруги пропавшего, Татьяны, 12 февраля Андрей должен был выйти на работу на завод, но смену он так и не принял. Вероятно, до Ростова мужчина не добрался. Девушка заверяет, что обзвонила всех друзей Андрея. Никто из них не знает и не предполагает, где он. Родители уже написали заявление в полицию об исчезновении сына.

Всех, кто видел или знает, где может находиться мужчина, просят позвонить по номерам: +7-938-118-46-13 либо +38-050-631-60-92.

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