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Пропавшего по дороге в Москву жителя Нальчика нашли в Каменске

Пропавшего по дороге в Москву жителя Нальчика нашли в Каменске

В Ростовской области нашли пропавшего по дороге в Москву жителя Нальчика. О том, где находится мужчина, ничего не было известно три дня.

Сестра пропавшего Рустама Юнусова, Екатерина, рассказала, что утром 30 августа ей позвонил житель Каменска-Шахтинского и сообщил, что видел её брата.
- Евгений сообщил, что видел брата на рынке. Сейчас он находится в отделе полиции, - поделилась Екатерина. – Нам пока не удалось расспросить его и узнать, где он был всё это время.

Напомним, 34-летний житель Нальчика пропал в Ростовской области. 27 августа мужчина выехал на автобусе в Москву. В районе Каменска-Шахтинского транспорт обломался. Пассажир решил не ждать, когда его починят и, сказав, что доберётся сам, ушёл.

Почти три дня родственники пытались разыскать мужчину. Они обратились в полицию, обзвонили больницы и морги. К счастью, Рустам нашёлся живым и здоровым.

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