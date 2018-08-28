Пропавшего по дороге в Москву жителя Нальчика нашли в Каменске





В Ростовской области нашли пропавшего по дороге в Москву жителя Нальчика. О том, где находится мужчина, ничего не было известно три дня.



Сестра пропавшего Рустама Юнусова, Екатерина, рассказала, что утром 30 августа ей позвонил житель Каменска-Шахтинского и сообщил, что видел её брата.

- Евгений сообщил, что видел брата на рынке. Сейчас он находится в отделе полиции, - поделилась Екатерина. – Нам пока не удалось расспросить его и узнать, где он был всё это время.



Напомним, 34-летний житель Нальчика пропал в Ростовской области. 27 августа мужчина выехал на автобусе в Москву. В районе Каменска-Шахтинского транспорт обломался. Пассажир решил не ждать, когда его починят и, сказав, что доберётся сам, ушёл.



Почти три дня родственники пытались разыскать мужчину. Они обратились в полицию, обзвонили больницы и морги. К счастью, Рустам нашёлся живым и здоровым.