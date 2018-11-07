Пропавшего пенсионера из Азова нашли в Батайске



В Батайске нашли живым 85-летнего мужчину, ушедшего из дома в Азове. Такое сообщение появилось 9 ноября на сайте поискового отряда «Лиза Аллерт Юг».



О местонахождении Володи Таджатовича Сафаряна сообщил один из пользователей в Интернете. Пенсионер находился в больнице Батайска. Сейчас за ним уже приехали родственники, чтобы отвезти домой. Жизни азовчанина ничего не угрожает.



- В отношении мужчины никаких противоправных действий совершено не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Как Володя Таджатович очутился в Батайске, неизвестно. У него наблюдались провалы в памяти, возможно, это как-то связано с тем, что он забрался так далеко от дома.



- Человека удалось так быстро найти благодаря тому, что ориентировка с большой скоростью разлетелась по Интернету, - заметил Роман, ответственный за работу со СМИ в отряде «Лиза Аллерт Юг».



Почему пенсионер находился в больнице, пока остается неясным.