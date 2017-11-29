Пропавшего парня из Ростовской области нашли под Воронежем





Пропавшего 17-летнего подростка из Ростовской области нашли в соседнем регионе. Парня по распространённым ориентировкам узнали местные жители и сообщили в полицию.



Юный житель Семикаракорска отправился в Воронежскую область, чтобы навестить друга. О том, где он находится, ничего не было известно больше недели. Сейчас подростка уже находится дома в Ростовской области.



Напомним, несовершеннолетний ушёл из дома 21 ноября. Когда вечером он не вернулся обратно, родные забили тревогу и обратились в полицию. Кроме правоохранителей, подростка также разыскивали волонтёры.

