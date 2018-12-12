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Пропавшего без вести подростка разыскивают в Ростовской области

Пропавшего без вести подростка разыскивают в Ростовской области
На Дону разыскивают пропавшего 15-летнего парня. Кирилл Малеев проживает в посёлке Сальский Кагальник.

Он ушёл из дома вечером 13 декабря. Семья беспокоится и просит дончан помочь в поисках мальчика.

Рост подростка - 165-174 сантиметра, у него худощавое телосложение, глаза карие, волосы тёмные прямые.

В день пропажи он был одет в болоньевую куртку тёмно-синего цвета, тёмно-синие джинсы, обут в чёрные кроссовки с серой вставкой. При себе у парня был рюкзак тёмно-красного цвета.

Всех, кто знает что-то о местонахождении Кирилла Малеева, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 952-15-99, 8-928-770-44-14 или 8 (863) 953-01-65.

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