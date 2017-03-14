Пропавшего 85-летнего пенсионера ищут на Дону





В Ростовской области разыскивается 85-летний житель Новошахтинска Халил Ибрагим Гомидов. 15 марта около 9 утра пенсионер вышел из дома и направился в неизвестном направлении.



Последний раз его видели на улице Энгельса в Новошахтинске. Когда мужчина не вернулся домой, обеспокоенные родственники обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы пропавшего. На вид ему 80-85 лет, рост около 162 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза, седые волосы.

- В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, темную кепку, брюки темного цвета, черные туфли, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



К поиску пожилого человека подключились волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы распространили листовки с фотографией и приметами пропавшего.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Халил Ибрагим Гомидов или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (863-69) 2-16-37, 8-904-506-63-92 или 02.