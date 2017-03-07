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Пропавшая в Ростове девушка нашлась в соседнем регионе

Пропавшая в Ростове девушка нашлась в соседнем регионе

Пропавшая в Ростове 18-летняя студентка техникума Джина Нозадзе нашлась в соседнем регионе. Девушка была в гостях у своей подруги в Краснодаре.

Сразу после того, как родственникам стало известно, где находится Джина, её брат выехал за ней. Пока близкие не знают, почему юная ростовчанка уехала в другой город, никого не предупредив. Они ждут её возвращения домой.
- С Джиной всё в порядке, она жива и здорова и в настоящее время направляется домой, - рассказали Rostov.ru родственники девушки. – Мы благодарны всем, кто принял участие в её поисках.

Напомним, 7 марта около часа дня студентка вышла из техникума индустрии моды, экономики и сервиса, расположенном на проспекте Стачки, 227. Но домой она не пришла, а её телефон не отвечал. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.

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