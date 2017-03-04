Пропавшая в Новосибирской области девушка разыскивается на Дону





17-летняя жительница Новосибирской области Екатерина Воропаева пропала 3 августа 2016 года. Девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.



В настоящее время ориентировки с приметами и фотографиями девушки правоохранители распространяют по всей стране. По информации донского главка, на вид пропавшей 17-18 лет, среднего телосложения, рост около 160 сантиметров, темные волосы до плеч, голубые глаза.

- В день пропажи девушка была одета в рубашку и темно-синие брюки, светлые кроссовки, - добавили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Екатерина Воропаева или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (383) 232-27-00, 8 (913)-795-10-47.



