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Пропавшая в Красногорске женщина-врач может находиться в Таганроге

Пропавшая в Красногорске женщина-врач может находиться в Таганроге
Пропавшая в Красногорске женщина-врач может находиться в Таганроге. 2 февраля Елена Самило отвела сына в школу и перестала выходить на связь с близкими. Вместо работы женщина отправилась на вокзал, купила билет на электричку и больше не появлялась в городе.

По данным ЯрскГрад, Елена могла поехать в Ростов или же в Таганрог. Пока нет окончательных сведений на этот счет.

На вид пропавшей - 30-35 лет, среднего телосложения, волосы волнистые, глаза серо-голубые. В день исчезновения на Елене были пальто, синие джинсы, черная вязаная шапка, замшевые сапоги и перчатки черного цвета.

Все, кто видел женщину, могут позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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