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Прокурор Ростовской области за год заработал 2,6 миллиона рублей

Прокурор Ростовской области за год заработал 2,6 миллиона рублей
Прокурор Ростовской области за год заработал 2,6 миллиона рублей. Юрий Баранов обнародовал свои доходы.

Так, за 2017 год работник юстиции заработал 2 миллиона 654 тысячи 403 рубля. Кроме того, ему принадлежат 2 гаража, 2/3 земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров и 2/3 дома площадью 107 квадратных метров.

Жена прокурора заработала всего 2,5 тысячи рублей. Однако в ее собственности находятся 63-метровая квартира и автомобиль «Мерседес Бенц ГЛК 300 4 Матик».

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