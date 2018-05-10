Прокурор Ростовской области за год заработал 2,6 миллиона рублей



Прокурор Ростовской области за год заработал 2,6 миллиона рублей. Юрий Баранов обнародовал свои доходы.



Так, за 2017 год работник юстиции заработал 2 миллиона 654 тысячи 403 рубля. Кроме того, ему принадлежат 2 гаража, 2/3 земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров и 2/3 дома площадью 107 квадратных метров.



Жена прокурора заработала всего 2,5 тысячи рублей. Однако в ее собственности находятся 63-метровая квартира и автомобиль «Мерседес Бенц ГЛК 300 4 Матик».