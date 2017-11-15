Прокуратура проводит проверку центра безнадзорных животных на предмет нецелевой растраты бюджетных средств



В Ростове начата проверка по факту растраты бюджетных средств центром бездомных животных. Волонтеры Ростовского центра безнадзорных животных (ЦБЖ) нашли в рефрижераторе организации сотни трупов кошек и собак.



В функции центра входят отлов, стерилизация и поиск хозяев для бездомных животных. Однако, по словам зоозащитников, сотрудники центра жестоко убивали и складывали питомцев в холодильное помещение.



При этом на содержание бездомных животных из госбюджета было выделено больше 10 млн рублей. Но деньги были потрачены не по назначению. Корма не закупались, стерилизация не проводилась, а на выделенные средства, как считают некоторые волонтеры, руководитель центра купил себе личный автомобиль.



После обращения работников центра прокуратура начала проверку. Сейчас специалисты проверяют условия содержания животных, пожарную безопасность, а также целевое расходование государственного бюджета.

- В процессе проверки установлено, что из 800 животных, поступивших в центр с начала года, треть не были привиты, - рассказала старший помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Оксана Сухарева. - Установлено, что животные содержались в ненадлежащих санитарных условиях. В центре также отсутствовала комната для послеоперационной реабилитации, были нарушены процедуры эвтаназии и отлова животных.



Во время разгоревшегося скандала ЦБЖ высказал свою позицию на официальной странице в социальной сети. По словам администрации, учреждение отчитывается перед государством за каждый израсходованный рубль.

«Приобретение машины было запланировано. И вся смета в составе бюджета города была утверждена городской думой! Почему же работники ЦБЖ, которые пожаловались на нас, не говорят, что нам необходимо усыплять по 300 животных в год, а это НЕ выполняется?» - говорится в сообщении.



Руководство центра также называет причину разгоревшегося скандала. По словам администрации учреждения, вокруг ЦБЖ всегда оказывались люди, желающие «нажиться» на бюджетных деньгах. Кроме того, ещё одним лакомым куском стали средства, которые собираются выделить из бюджета на приобретение земельного участка под создание нового центра.