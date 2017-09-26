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Прокуратура проверит обоснования роста цен в Ростовских автобусах

Прокуратура проверит обоснования роста цен в Ростовских автобусах
Прокуратура проверит обоснования роста цен в Ростовских автобусах. Официальный документ стал причиной депутатского запроса.

Автор документа отмечает, что прошлая проверка не состоялась поскольку не официального документа о повышении цен, и теперь, когда постановление есть проверка должна состояться. В последний раз тариф изменяли, с условием, то пассажиры будут ездить исключительно сидя, однако условие не было соблюдено.

В запросе так же подчеркивается, что при том же экономическом положении и ценах на топливо, стоимость проезда гораздо ниже. Поэтому вполне реально, что при повышении тарифов может возникнуть социальное напряжение.

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