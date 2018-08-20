Прокуратура проконтролирует дело по факту ложного сообщения о минировании в Ростовской области



Транспортная прокуратура взяла на контроль дело по факту ложного сообщения о минировании ж/д станции Шахтная в Ростовской области. В отношении телефонного террориста возбудили уголовное дело.



Известно, что 18 августа житель Шахт, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию. Он заявил, что удерживает в заложниках кассира, а также планирует устроить взрыв на железнодорожной станции. На место выехали правоохранительные органы.



Прибывшие полицейские обнаружили, что информация была ложной. Телефонного террориста задержали и доставили в отделение.



Сейчас ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Дело расследует Ростовское линейное управление МВД на транспорте. Прокуратура взяла на контроль этот случай.