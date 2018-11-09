Прокуратура нашла виновных в затоплении моста в Ростове



Волго-Донская транспортная прокуратура нашла виновных в затоплении понтонного моста на Зелёном острове.



Каждый год мост работал с апреля по ноябрь. За его работу отвечает муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений (МСУП по РС и ЭИС). В мае 2018 года Центр ГИМС МЧС допустил мост к работе с двумя замечаниями: нехватка спасательных кругов и недостаток световой сигнализации.



В этом году мост эксплуатировался с максимальными нагрузками. При этом ответственная организация не следила за тем, чтобы вовремя откачивать воду из отдельных звеньев конструкции.



- В связи с нарушениями прокурор потребовал от руководителей МСУП по РС и ЭИС и Центра ГИМС МЧС привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. - Кроме этого, в отношении МСУП по РС и ЭИС и трех её руководителей возбуждены административные дела по статье о нарушении правил охраны жизни людей.



Дела направлены в административную комиссию администрации Пролетарского района.



Напомним, в Ростове 4 ноября затопило два пролёта понтонного моста через Дон. Спасатели эвакуировали более 300 человек. Пострадавших во время ЧП не было.