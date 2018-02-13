Проход военной техники времен ВОВ состоялся в честь 75-летия со дня освобождения Ростова



Проход военной техники времен Великой Отечественной войны состоялся в честь 75-летия со дня освобождения Ростова. Акция началась около 8 часов утра 14 февраля. В мероприятии приняли участие представители патриотических, молодежных, поисковых, военно-исторических, ветеранских и казачьих организаций.



Раритетными машинами управляли участники военно-исторических клубов. Активисты надели форму Красной армии.



Также к автопробегу присоединились жители донской столицы на личных авто. Организаторы вручили всем участникам наклейки с логотипом «75 лет со дня освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков». Колонна проследовала от площади Свободы до Кумженского мемориала.

