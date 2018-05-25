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Прохладно и пасмурно будет в Ростове в последнюю неделю весны

Прохладно и пасмурно будет в Ростове в последнюю неделю весны
В Ростове-на-Дону прогнозируется облачная и прохладная погода. По информации Ростгилрометцентра, 28 мая, в понедельник, днем будет +24 градуса, пасмурно. В ночное время температура снизится до + 14 градусов. Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Во вторник, 29 мая, в дневные часы ожидается 23 градуса тепла, небо затянет тучами. Ночью температура составит + 12 градусов. Восточный ветер, 5 м/с.

Среда, 30 мая, также будет пасмурной, + 25 градусов. К ночи похолодает до + 13 градусов, пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 4 метра в секунду.
Днем, 31 мая, воздух прогреется до 27 градусов тепла, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут + 16 градусов, вероятны осадки. Ветер западный, 3м/с.

Облачная с прояснениями погода прогнозируется и в пятницу, 1 июня. В дневное время на улице будет +26 градусов. Ночью похолодает до + 14 градусов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

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