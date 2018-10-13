Проезд закрыт: в Ростове ограничат движение из-за похорон командующего Восточного округа Росгвардии



В Ростове на Буденновском проспекте из-за похорон командующего Восточного округа Росгвардии Игоря Груднова ограничат движение. 17 октября с 7.00 до 13.00 автомобилисты не смогут проехать на участке от Большой Садовой до Красноармейской по проспекту Буденновскому.



Генерал-полковник скончался на 59-м году жизни. Его собираются похоронить в Ростове-на-Дону. Церемония прощания с бывшим командующим Восточного округа Росгвардии пройдет в Доме офицеров.