Авторизация

Регистрация


  • USD 65.53
  • EUR 75.92
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Проезд закрыт: в Ростове ограничат движение из-за похорон командующего Восточного округа Росгвардии

Проезд закрыт: в Ростове ограничат движение из-за похорон командующего Восточного округа Росгвардии
В Ростове на Буденновском проспекте из-за похорон командующего Восточного округа Росгвардии Игоря Груднова ограничат движение. 17 октября с 7.00 до 13.00 автомобилисты не смогут проехать на участке от Большой Садовой до Красноармейской по проспекту Буденновскому.

Генерал-полковник скончался на 59-м году жизни. Его собираются похоронить в Ростове-на-Дону. Церемония прощания с бывшим командующим Восточного округа Росгвардии пройдет в Доме офицеров.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.