Продовольственная ярмарка пройдёт в Ростове на выходных



На ближайших выходных в Ростове пройдёт продовольственная ярмарка.



Место проведения уличных торгов переносится, сообщили в городской администрации. Вместо проспекта Кировского, уличная торговля развернётся на улице 14-я Линия в районе дома № 84.



Ярмарка пройдёт 14 октября. Их работа будет организована с 8 утра до 15 часов. Ростовчане смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию донских производителей, а также продовольственные и непродовольственные товары и продукция собственного производства предприятий общественного питания.



Следующая ярмарка пройдёт 28 октября в это же время.