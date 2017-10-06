Авторизация

Регистрация


  • USD 58.07
  • EUR 68.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

1

Продовольственная ярмарка пройдёт в Ростове на выходных

Продовольственная ярмарка пройдёт в Ростове на выходных
На ближайших выходных в Ростове пройдёт продовольственная ярмарка.

Место проведения уличных торгов переносится, сообщили в городской администрации. Вместо проспекта Кировского, уличная торговля развернётся на улице 14-я Линия в районе дома № 84.

Ярмарка пройдёт 14 октября. Их работа будет организована с 8 утра до 15 часов. Ростовчане смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию донских производителей, а также продовольственные и непродовольственные товары и продукция собственного производства предприятий общественного питания.

Следующая ярмарка пройдёт 28 октября в это же время.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Гость НИКОЛАЙ

Сегодня, 18:10

П****КИ-ГУБЯТ ХОРОШЕЕ ДЕЛО- КТО ТУДА ПОЕДЕТ??

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.