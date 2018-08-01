Приятели из Краснодарского края ограбили два храма на Дону по дороге в Татарстан



Двое молодых людей из Краснодарского края обокрали два храма в Ростовской области по пути в Татарстан.



В республику приятели добирались автостопом. 30 июля они оказались в донском селе Жуковском Песчанокопского района. В ночь на 31 июля они через открытую форточку забрались в местных храм, откуда украли около тысячи рублей из ящика для пожертвований и продукты. На следующий день товарищи продолжили путешествие и прибыли в село Песчанокопское.



Там в ночь на 1 августа они таким же способом пробрались в сельскую церковь. На этот раз их добычей стало около 10 тысяч рублей. Когда на утро служители храма заметили пропажу, они обратились в полицию. Воришек перехватили в Сальском районе.

- Подозреваемых возрастом 29 и 28 лет задержали инспекторы ДПС, когда они передвигались на такси, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



В настоящее время злоумышленники находятся под арестом. Часть похищенных денег полицейские изъяли и вернули.