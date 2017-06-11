Присяжные вынесли приговор убийцам двух братьев в Ростовской области





Ростовский областной суд с участием коллегии присяжных заседателей вынес приговор Геннадию Крутову и Василию Зацарному, обвиняемым в разбое и убийстве двух человек. Подсудимые также обвинялись в угоне автомобиля, хищении документов и другого имущества потерпевших.



По версии следствия, в январе 2016 года обвиняемые под предлогом продажи древесины для её последующей реализации предложили двум братьям Лихота - 40-летнему Сергею и 34-летнему Алексею - из Таганрога приехать в Верхнедонской район. На месте встречи они расправились с мужчинами с помощью ножа и молотка, после чего скрылись на «Ниссане Альмера», принадлежащем одному из братьев. Также они угнали автомобиль «Субару Легаси» Сергея Лихота, припаркованный во дворе его дома. Позже, покатавшись, они бросили обе машины в разных населенных пунктах области.

- Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены. Крутов – к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием 5 лет в тюрьме с последующим ограничением свободы на 2 года, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Зацарный – к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.





Убитые Сергей и Алексей Лихота



Один из обвиняемых ранее уже был судим за убийство, разбой, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.