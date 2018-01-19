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Приносящую удачу лысую морскую свинку продает ростовчанин за миллион рублей

Приносящую удачу лысую морскую свинку продает ростовчанин за миллион рублей
Приносящую удачу лысую морскую свинку продает ростовчанин за миллион рублей. Житель Первомайского района по имени Алексей выложил свое предложение на популярном портале.

Хозяин отзывается о болдуине (так называется лысая морская свинка) как о милом и добром карманном друге, который обладает рядом необычных свойств. Так, малыш приносит своему хозяину удачу и, что не менее важно, хорошо влияет на здоровье владельца.

Почему Алексей захотел продать такое чудесное животное, он не сообщает.

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