Приговор «банде амазонок» вынесут в октябре





Приговор банде «ростовских амазонок» суд вынесет в октябре. Накануне присяжные признали членов группировки виновными по статьям «Бандитизм», «Убийство», «Покушение на убийство», «Разбой», «Хищение оружия» и «Незаконный оборот оружия».



20 сентября в Ростовском областном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу Инессы и Виктории Тарвердиевых, Анастасии и Сергея Синельник. Присяжные огласили свой вердикт. Они признали участников группировки виновными в убийствах новочеркасских полицейских, сотрудника ЧОП, таксиста, семьи из Новочеркасска и других. Окончательное решение вынесет суд 31 октября.



Напомним, банда Инессы Тарвердиевой и Романа Подкопаева действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области в течение шести лет, вплоть до 2013 года. В настоящее время члены группировки предстали перед судом за преступления, совершенные с 2007-го по 2009 год. Это 11 убийств в Ростовской области, в том числе убийство сотрудника ОМОН Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих маленьких детей на трассе М-4 «Дон». Во время следствия у обвиняемых нашли личные вещи семьи.







Тарвердиева и Подкопаев как лидеры планировали преступления, выбирали жертв и принимали конкретные решения о нападениях. Сотрудник полиции Сергей Синельник вместе с супругой укрывали их. Полицейский даже предоставлял рацию, позволявшую прослушивать волну правоохранительных органов. Этим во многом можно объяснить тот факт, что банду не могли задержать несколько лет.

- В настоящее время следствием продолжается расследование преступлений, совершенных обвиняемыми на территории Ставропольского края в период с 2010 года до момента задержания, - рассказали в Следственном комитете России. - Это ещё 10 убийств, два покушения на убийство, ряд посягательств на сотрудников правоохранительных органов, не менее 10 разбоев, более 60 краж.



Кроме семьи офицера Чудакова, жертвами банды стали начальник отдела информационной безопасности Госнаркоконтроля Михаил Злыднев и его жена, которых убили в 2008 году в Аксае при ограблении дома. В сентябре 2012 года группировка расстреляла двух полицейских – 26-летнего Владимира Мандрик и 22-летнего Василия Камфорина, прибывших на вызов к стоматологической клинике, где сработала сигнализация. Нападавшие забрали автомат Калашникова и два пистолета Макарова полицейских. Позже из автомата они расстреляли сотрудников ЧОПа, приехавших во время ограбления магазина в Новочеркасске.



Участников банды задержали в сентябре 2013 года в Аксае. Между преступниками и полицейскими, пытавшимися их задержать, завязалась перестрелка. При этом был убит один из сотрудников вневедомственной охраны – Иван Шаховой. Его напарник Юрий Ладога, несмотря на ранение, смог открыть ответный огонь, застрелив Подкопаева и ранив Викторию Тарвердиеву.