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Прибытие десятка поездов из Краснодарского края в Ростов задерживается из-за потопа

Прибытие десятка поездов из Краснодарского края в Ростов задерживается из-за потопа
Фото: Travelask.ru
Прибытие поездов из Краснодарского края в Ростов задерживается. Как сообщили в СКЖД, на утро 25 октября от расписания отстали 11 составов.

Отложено прибытие в донскую столицу поездов № 242 Адлер – Иркутск, № 344 Адлер – Челябинск, № 84 Адлер – Москва, № 140 Адлер – Новосибирск, № 680 Адлер – Владикавказ, № 14 Адлер – Саратов, № 36 Адлер – Санкт-Петербург, № 642 Адлер – Ростов-на-Дону, № 104 Адлер – Москва, № 354 Адлер – Пермь, № 808 Ростов – Туапсе.

По информации РЖД, задержка связана с работами по восстановлению инфраструктуры на участке Туапсе – Кривенковская. Ж/д пути были подтоплены в результате проливных дождей, которые обрушились на Туапсинский район Краснодарского края.
- Для ликвидации последствий непогоды задействованы более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники, - добавили в РЖД.

Напомним, что 24 октября около 16 часов на двухпутном электрифицированном перегоне Греческий – Кривенковская Краснодарского региона из-за подтопления железнодорожных путей было закрыто движение поездов.

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