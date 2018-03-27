При раскопках в Ростове в погребении меота нашли монету возрастом почти 2 тысячи лет



В Ростове при раскопках на улице Станиславского в одном из погребений археологи нашли медную монету первых веков.



Находку можно считать уникальной, ведь у народов, населявших Дон, не было традиции класть в могилы монеты. Как считают учёные, это греческое влияние.

- У греков была такая традиция – класть в погребение монету, так называемый «обол». Это считалось платой Харону, перевозившему на лодке душу упокоившегося через подземную реку Стикс в загробное царство, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. – На Дону подобных погребений было обнаружено всего несколько штук.



Монета датируется первой четвертью второго века и относится ко времени правления боспорского царя Савромата I. Как установили специалисты, она была отчеканена в Пантикапее, это территория современной Керчи. Между меотскими племенами и Боспором были широко развиты экономические связи. Но у меотов преобладал натуральный обмен, а монеты служили своего рода сувенирами или талисманами. Денежного обращения у донских меотов не было.







Монета плохо сохранилась, и нанесенное на неё изображение трудно разобрать. Как правило, на них изображали символы власти: с одной стороны - круглый щит и копье, а с другой - скипетр.