Спикер донского парламента Александр Ищенко прокомментировал обращение президента по пенсионной реформе



29 августа президент России Владимир Путин прокомментировал изменения, грядущие в пенсионной сфере. Глава государства согласился не со всеми положениями, вошедшими в законопроект, и внёс свои корректировки.



Обращение Владимира Путина к россиянам прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Спикер донского парламента отметил, что высказанные президентом замечания во многом совпадают с предложениями, сформированными депутатами Заксобрания Ростовской области ко второму чтению законопроекта.

- В выступлении президента мы нашли ответы практически на все вопросы, которые волновали и жителей Ростовской области, и депутатов Законодательного собрания. По сути, президент поддерживает большинство тех предложений, которые были сформулированы депутатами донского парламента при рассмотрении этого законопроекта, - отметил Александр Ищенко. - Во-первых, повышение пенсионного возраста для женщин не будет таким значительным. Депутаты Заксобрания Ростовской области выступали против жесткого подхода, изначально заложенного в законопроекте. Сегодня президентом было сформировано предложение по равному увеличению пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин.



Президент также поддержал идею досрочного выхода на пенсию многодетных матерей. Мамы троих детей выйдут на пенсию раньше на три года, четверых – на четыре и пятерых и более детей – на пять лет.

- Эти предложения, во-первых, позволят обеспечить гарантию пенсионных прав для женщин и, во-вторых, простимулируют рождаемость и многодетность, - добавил спикер. - Изменения будут приняты вместе со стимулирующими мерами социального характера.



Данная инициатива также была в списке донских депутатов, направленном в Госдуму.



По решению главы государства переход на новую пенсионную схему для граждан, которые должны уйти на пенсию в ближайшие два года, будет более плавным. Президент предложил принять полугодовой смягчающий период для этой категории граждан.



Ряд предложений касался обеспечения работой людей предпенсионного возраста. Ни для кого не секрет, что трудоустроиться за несколько лет до выхода на пенсию очень непросто. Владимир Путин предложил ввести административную и уголовную ответственность для тех работодателей, которые отказывают такой категории людей. Вместе с тем будут приняты стимулирующие меры для организаций, предоставляющих рабочие места для людей предпенсионного возраста.

- Предложения президента позволят наиболее мягко осуществить переход к новой пенсионной системе для всех граждан, - подчеркнул Александр Ищенко.



Кроме того, субъектам федерации рекомендовано сохранить региональные налоговые и иные социальные льготы для пенсионеров. Проект областного закона на эту тему уже готовится.

- Если сегодня мы предоставляем целый ряд налоговых и социальных льгот (налог на имущество, транспортный налог, компенсация за оплату ЖКУ, бесплатный проезд в муниципальном транспорте, бесплатное зубопротезирование и т.д.) для лиц пенсионного возраста – 55 и 60 лет, то, в связи с переходом на новые условия, мы оставим эти льготы для этой возрастной категории для того, чтобы люди четко знали, что достигнув 55 лет – женщины и 60 лет – мужчины, в любом случае, вне зависимости от того вышли они на пенсию или нет, будут получать налоговые или иные льготы установленные на сегодняшний день областным законодательством.