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Президент сменил шесть судей в Ростовской области

Президент сменил шесть судей в Ростовской области
Глава государства назначил шесть судей в Ростовской области. В Ростове-на-Дону эти изменения затронули три районных суда: Железнодорожный, Кировский и Пролетарский. Кроме того, новых людей утвердили в должностях в Зерноградском, Песчанокопском и Шолоховском районах. Об этом сообщается в указе президента от 3 августа.

Сообщается, что в Железнодорожном районном суде должность передали Евгению Кувинову. До этого он был мировым судьей на участке № 9 Новочеркасска. Судьей Кировского района Ростова назначили Леонарда Шолохова, бывшего руководителя следственного отдела Таганрога. В Пролетарском районном суде решения будет принимать Оксана Боровлева. Ранее она работала помощником судьи Ростовского областного суда.

В судах Ростовской области произошло три назначения. Так, судьей Шолоховского районного суда стал Александр Тютюнников, экс-помощник прокурора Верхнедонского района. В Песчанокопском районе утвердили Антона Морозова, который был помощником судьи Ростовского областного суда. Такую же должность занимала Ольга Медведева, в данный момент ее назначили судьей Зерноградского районного суда.

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