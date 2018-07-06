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Президент назначил новых судей в Ростовской области

Президент назначил новых судей в Ростовской области
Президент назначил новых судей в Ростовской области. Соответствующий указ глава государства подписал 7 июля.

Так, председателем Морозовского районного суда стал Виктор Мельников. До этого он работал в Волгодонске и Морозовске. Сменился председатель и в Зерноградском районном суде. Им стал Серге Божинский.

Заместителем председателя Аксайского районного суда теперь является Аркадий Молотиевский.

Судьей Ростовского областного суда президент назначил Елену Ищенко. Ранее она работала в суде Железнодорожного района Ростова.

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