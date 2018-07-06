Президент назначил новых судей в Ростовской области



Президент назначил новых судей в Ростовской области. Соответствующий указ глава государства подписал 7 июля.



Так, председателем Морозовского районного суда стал Виктор Мельников. До этого он работал в Волгодонске и Морозовске. Сменился председатель и в Зерноградском районном суде. Им стал Серге Божинский.



Заместителем председателя Аксайского районного суда теперь является Аркадий Молотиевский.



Судьей Ростовского областного суда президент назначил Елену Ищенко. Ранее она работала в суде Железнодорожного района Ростова.