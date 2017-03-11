Преступников, убивших своего знакомого и сбросивших его тело в колодец, будут судить в Волгодонском районе





Преступников, убивших своего знакомого и сбросивших его тело в колодец, будут судить в Волгодонском районе Ростовской области. Следственный комитет завершил расследование дела.



Виктора Лебедева и Виталия Родина обвинили в убийстве их общего знакомого. Вечером 28 января 2016 года в Цимлянском районе обвиняемые выпивали с 40-летним Сергеем Малыхиным. Мужчины сильно поссорились и пришли на ферму, где Лебедев и Родин избили Малыхина до смерти. Затем злоумышленники выбросили его тело в колодец.

- Погибшего долго искала его мать,- рассказали в Следственном управлении по Ростовской области.- В марте 2016 возбудили дело по факту исчезновения мужчины.





Сергей Малыхин



Через несколько дней в колодце нашли скелет. В мае того же года задержали сначала Лебедева в Краснодарском крае, затем Родина в Ростовской области. Оба мужчины не имеют определенного места жительства.



Напомним, Сергей Малыхин пропал 28 января 2016 года после того, как ушел в гости к своему знакомому. С заявлением в полицию обратилась его мать.