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Преподавателя Института водного транспорта в Ростове осудили за взятки

Преподавателя Института водного транспорта в Ростове осудили за взятки

Преподавателя Института водного транспорта им. Седова в Ростове судили за взятки. Приговор Василию Полякову вынесли в Пролетарском районном суде.

Как выяснилось, за зачет преподаватель брал со студентов две тыс. руб. 14 ноября 2016 года через старосту группы Поляков получил от 15 студентов-заочников 3-го курса деньги за успешную сдачу итоговой аттестации по предмету «Организация и технология судоремонта», сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Преподавателю назначили штраф в 100 000 рублей. Ранее на него завели уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог».

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