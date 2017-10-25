Представители малого бизнеса обсудили возможность сотрудничества с крупными компаниями в Ростове





26 октября в Ростове прошла межотраслевая технологическая ярмарка и межрегиональная высокотехнологичная биржа субконтрактов. Представители малого и среднего бизнеса обсудили возможности сотрудничества с крупными предприятиями.



Мероприятие, посвященное развитию малого бизнеса, проходит в донской столице третий раз. За весь период реализации проекта было заключено более 150 контрактов. Это говорит о больших возможностях и положительных результатах проведения таких конференций для малоизвестных компаний. В этот раз более 50 организаций России и стран ближнего зарубежья приняли участие в бирже. Среди них предприятия по услугам связи, производству электрооборудования, металлообработки и другие.



Однако в самом начале пути реализация проекта была под угрозой. Директор департамента экономики Ростова-на-Дону Светлана Камбулова рассказала о трудностях организации биржи и планах на будущее.

- Работу над продвижением малого бизнеса мы начали в 2015 году, - рассказала Светлана Анатольевна. – Многие не верили в реализуемость проекта, считая, что это неинтересно и никому не нужно. Однако благодаря поддержке торгово-промышленной палаты Ростовской области, мы запустили этот проект.



Светлана Камбулова подчеркнула, что на проведение биржи субконтрактов, подтолкнули именно представители малого бизнеса. После встречи с руководителями малых и средних предприятий города, стало ясно, что информация об их продукции практически отсутствует. Кроме того, из-за низкой узнаваемости компании просто не могут получить заказ от крупных предприятий.



В рамках мероприятия каждая фирма презентовала себя, затем представители организаций познакомились с потенциальными партнерами, обсудили общие интересы и обменялись контактами. Департамент экономики оказывает активное содействие малому бизнесу в мире крупных предприятий.

- Мы постоянно проводим консультации и оказываем содействие в выстраивании различных технологических цепочек, - отметила Светлана Камбулова. – Наши специалисты помогают в решении возникающих вопросов, оформлении документации и заключении контракта.



Кроме этого, для предприятий существует информационно консультационный пункт, который работает на площадке торгово-промышленной палаты Ростовской области. За время его существования более 500 руководителей предприятий получили консультационную помощь.



Светлана Анатольевна отметила, что благодаря проведению подобных мероприятий, представители малого и среднего бизнеса смогут найти своих потенциальных партнеров. А знакомства с предприятиями Ростова и области, полученные в рамках технологичной биржи субконтрактов, позволят малоизвестным компаниям найти новые пути развития.