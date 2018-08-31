Представитель РПЦ раскритиковал ростовчанина Басту за неправильную речь



«У них у обоих очень сильно хромает качество языка», - так отозвался представитель Московской патриархии о наставниках шоу «Голос». По мнению первого замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александра Щипкова, передача должна носить просветительскую функцию, а Баста и солист группы «Ленинград» этой роли не соответствуют.

– Что касается и Вакуленко, и Шнурова, - люди талантливые. Но как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка, - отмечает Щипков. - Это касается не только матерной лексики, а вообще, их текстов и разговоров на публике.



Такое заявление представитель РПЦ сделал во время программы «Щипков» на телеканале «Спас» 2 сентября. Он добавил, что телевидение должно воспитывать, а Василий Вакуленко и его коллега Сергей Шнуров часто употребляют матерные слова как в своих песнях, так и в повседневной речи. При этом Александр Щипков отметил, что, возможно, это всего лишь образы артистов.



Добавим, что имена новых наставников шоу «Голос» стали известны 22 августа. Кроме Шнурова и Басты, в седьмом сезоне проекта примут участие композитор и продюсер Константин Меладзе и певица Ани Лорак.