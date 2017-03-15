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Предприниматель из Новочеркасска предлагал полицейскому взятку в 2 млн руб.

Предприниматель из Новочеркасска предлагал полицейскому взятку в 2 млн руб.

Предприниматель из Новочеркасска попался на крупной взятке, которую он предложил полицейскому. Коммерсант не поскупился, следователю он собирался передать 2 млн руб.

Бизнесмен пытался подкупить старшего следователя Новочеркасского отдела полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. За 2 млн руб. вознаграждения индивидуальный предприниматель просил не привлекать его и подельников к уголовной ответственности. О попытке дачи взятки полицейский сообщил своему руководству.
- К изобличению взяткодателя руководством Главка были подключены оперативники подразделения собственной безопасности, - рассказала Волк. - В момент передачи 390 тыс. руб., являющихся первой частью ранее обещанной суммы, злоумышленник был задержан.

Материал предварительной проверки по делу направлен в следственные органы, которые будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.

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