Предприимчивый школьник продавал свои рисунки в центре Ростова по 30 рублей





Юный художник развернул свой бизнес на пересечении улицы Станиславского и переулка Крыловского. Выполненные карандашом рисунки с героями мультфильмов и животными мальчик Саша предлагал приобрести за 30 рублей.



«Купите себе картины или маски. Они стоят по 30 рублей. Я их сам сделал», — написал школьник большими буквами на ватмане. Этот жест умилил прохожих до глубины души.



- Возвращаясь с прогулки, случайно попали на выставку-продажу юного художника Саши и стали счастливыми обладателями картины с солнечным сафари. Подняли настроение себе и еще больше - художнику, - поделились в одном из ростовских пабликов «ВКонтакте» жители донской столицы.



Пользователи соцсетей выразили респект юному предпринимателю и пожелали Саше успехов в его начинании.



