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Предприимчивый школьник продавал свои рисунки в центре Ростова по 30 рублей

Предприимчивый школьник продавал свои рисунки в центре Ростова по 30 рублей

Юный художник развернул свой бизнес на пересечении улицы Станиславского и переулка Крыловского. Выполненные карандашом рисунки с героями мультфильмов и животными мальчик Саша предлагал приобрести за 30 рублей.

«Купите себе картины или маски. Они стоят по 30 рублей. Я их сам сделал», — написал школьник большими буквами на ватмане. Этот жест умилил прохожих до глубины души.

- Возвращаясь с прогулки, случайно попали на выставку-продажу юного художника Саши и стали счастливыми обладателями картины с солнечным сафари. Подняли настроение себе и еще больше - художнику, - поделились в одном из ростовских пабликов «ВКонтакте» жители донской столицы.

Пользователи соцсетей выразили респект юному предпринимателю и пожелали Саше успехов в его начинании.

Предприимчивый школьник продавал свои рисунки в центре Ростова по 30 рублей

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