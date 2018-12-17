Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут на Дону



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В Ростовской области в ближайшие выходные запланированы сельскохозяйственные ярмарки.



В Ростове в субботу, 22 декабря, уличная торговля развернётся на проспекте Кировском, на участке от улицы Малюгиной до Красноармейской. Ярмарка будет работать с 7 до 15 часов.



В этот же день торги пройдут в Новочеркасске, в районе дома № 59 на проспекте Платовском, в Шахтах, на площади Ленина, 1, и в Волгодонске, на площади Победы (ул. Ленина, 56).



На следующий день, 23 декабря, ярмарки пройдут в Ростове, на улице Обсерваторной, 13, и в Волгодонске, на площади перед ДК им. Курчатова.

- Предновогодние торги будут масштабнее и праздничнее обычных ярмарок выходного дня, - рассказали в правительстве Ростовской области. - Селяне предложат покупателям к праздничному столу лучшие плоды своего труда.



На ярмарках можно купить продукцию донских производителей. В широком ассортименте будут представлены овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия, рыба, мёд и другая продукция. Организаторы обещают, что цены будут на 10-15% ниже рыночных.



Местные ярмарки в эти дни пройдут и в других муниципалитетах региона.