Праздник военных: в Ростове прошли парады сухопутных, воздушных и морских войск





В Ростове 5 мая отмечали 100-летие Южного военного округа. Главными событиями дня стали парады сухопутных, воздушных и морских войск.







Утром на Театральной площади состоялся парад с участием военной техники. В нём приняли участие 2,6 тысячи военнослужащих и более 70 единиц техники.







Впервые в Ростове колонну механизированной техники возглавили легендарные танк Т-34 и БМ «катюша».







За техникой, олицетворяющей Победу в Великой Отечественной войне, проследовали современные образцы вооружения российской армии. По главной площади Ростова прошли бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».







Ростовчане также увидели противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и другую технику.







Праздник продолжился парадом боевых кораблей и авиашоу на городской набережной.







На набережной собрались тысячи ростовчан. Они смогли увидеть десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер «Грачонок», десантный катер «Акула» и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии.







В небе над рекой появились самолеты Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34. Они прошли над головами ростовчан на высоте 250-300 метров со скоростью около 600 км/час. Военно-транспортная авиация пролетела на высоте 300 метров со скоростью 500-600 км/час.







Невероятные маневры продемонстрировали вертолетные группы. Дистанция между лопастями вертолётов составляла всего 50 метров, при этом двигались они со скоростью от 100 до 180 км/час.







Завершился день гала-концертом с участием звёзд российской эстрады на Театральной площади. После концерта небо над Ростовом раскрасил фейерверк.



