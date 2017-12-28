Праздничные богослужения пройдут в ростовских храмах в Рождественскую ночь



В Ростове в Рождественскую ночь во всех крупных храмах пройдут праздничные богослужения.



В ночь с 6 на 7 января глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий возглавит Божественную литургию в кафедральном храме Рождества Пресвятой Богородицы на Соборной площади в Ростове. Богослужение начнётся в 23.00. Служба продлится примерно до трёх часов ночи. В это же время Божественные литургии пройдут и в других храмах донской столицы.



В храмах Ростова, где не запланированы ночные литургии, богослужения пройдут утром 7 января.



Также 7 января в Патриаршем Вознесенском всеказачьем соборе Новочеркасска в 16 часов начнётся Великая вечерня.