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Правительство Ростовской области потратит почти 10 миллионов рублей на покупку иномарки

Правительство Ростовской области потратит почти 10 миллионов рублей на покупку иномарки
Фото: Autoarenda.de
Почти 10 млн рублей правительство Ростовской области потратит на покупку новой иномарки. Соответствующую заявку опубликовало на сайте госзакупок государственное унитарное автотранспортное предприятие, подведомственное региональному правительству. Максимальная цена контракта - 9 870 716 рублей.

Автопарк областного правительства, согласно техзаданию, должен пополнить автомобиль с объёмом двигателя 3.0 литра и мощностью 396 лошадиных сил. В соответствии с заявленными требованиями иномарка должна иметь современное техническое оснащение. Так, среди характеристик - 4-зонный климат-контроль, акустическая система, приемник ТВ-сигнала, мультимедийная система для пассажиров сзади, многофункциональная телефония, система распознания дорожных знаков, навигационная система.

Вероятнее всего, правительство Ростовской области собирается приобрести Mercedes-Benz S-Class S 450 4MATIC. Именно эта модель подходит под заявленные характеристики. Цвет автомобиля должен быть «чёрный металлик».
Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 декабря. Победитель определится 24 декабря.

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