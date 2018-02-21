Практически 15 миллионов рублей потратят на обустройство навесов в аэропорту Платов



Практически 15 миллионов рублей потратят на обустройство навесов в аэропорту Платов. На сайте госзакупок опубликован конкурс на подрядчика от Ростоваэроинвеста. Сумма контракта составляет 14 миллионов 800 тысяч рублей. Финансировать обустройство будут из областного бюджета.



49 навесов обустроят для машин. При этом покрывать они будут 98 машиномест. По контракту каркас должен быть сделан из металлоконструкций, а колонны - из трубного проката. Сами навесы должны быть готовы не позднее, чем через 60 дней после заключения контракта.



Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 февраля.