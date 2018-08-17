Пожилой житель Ростовской области потерялся во время отдыха в Крыму



Житель Ростовской области потерялся во время отдыха в Крыму.



79-летний дончанин приехал в Феодосию вместе с супругой. В какой-то момент мужчина пропал. Его жена обратилась в полицию, сообщив, что муж страдает провалами памяти. Приметы пенсионера передали всем нарядам, находившимся на маршрутах патрулирования.

- В результате организованных поисковых мероприятий сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во дворе дома на улице Луначарского обратили внимание на пожилого человека, который явно не понимал, где находится, - рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по Республике Крым. - Патрульные остановили гражданина и в ходе опроса установили, что он является разыскиваемым.



Полицейские доставили мужчину супруге. Его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.