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Пожилой житель Ростовской области потерялся во время отдыха в Крыму

Пожилой житель Ростовской области потерялся во время отдыха в Крыму
Житель Ростовской области потерялся во время отдыха в Крыму.

79-летний дончанин приехал в Феодосию вместе с супругой. В какой-то момент мужчина пропал. Его жена обратилась в полицию, сообщив, что муж страдает провалами памяти. Приметы пенсионера передали всем нарядам, находившимся на маршрутах патрулирования.
- В результате организованных поисковых мероприятий сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во дворе дома на улице Луначарского обратили внимание на пожилого человека, который явно не понимал, где находится, - рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по Республике Крым. - Патрульные остановили гражданина и в ходе опроса установили, что он является разыскиваемым.

Полицейские доставили мужчину супруге. Его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

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