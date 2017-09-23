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Пожилой мужчина вышел из дома и пропал в Ростове

Пожилой мужчина вышел из дома и пропал в Ростове

Пожилой мужчина вышел из дома и пропал в Ростове.

25 сентября 81-летний Юрий Башкиров ушёл из своего дома в переулке Кольцовском в Кировском районе города и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратись в полицию.

Сейчас, кроме полицейских, в поиске пенсионера участвуют волонтёры. В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего ростовчанина. На вид ему 80-85 лет, рост около 160-165 сантиметров, среднего телосложения, серо-зелёные глаза, седые волосы. У пенсионера нет зубов, на правой щеке выпуклая родинка. Кроме того, он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
- В день пропажи на мужчине были тёмно-серые брюки, серая рубашка в полоску и чёрные туфли, - уточнили в донском главке.

Полиция и поисковики просят ростовчан помочь в розыске пожилого местного жителя. Всех, кто видел пенсионера, просят позвонить по телефонам: (863) 249-22, 24, 249-23-66 или 02 (с мобильного 102).

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