Появилось видео момента падения дерева на КамАЗ в Ростове





Появилось видео момента падения дерева на КамАЗ в Ростове. Запись с наружной камеры наблюдения одного из зданий на Левобережной опубликовали 30 марта.



На кадрах видно, что огромный тополь рухнул на движущийся грузовик. Водитель заметил падающее дерево и вывернул руль влево, но слишком поздно.



Напомним, несчастный случай произошел в Ростове на улице Левобережной 27 марта. Погибли два человека. Кабину КамАЗа просто расплющено вместе с людьми.



