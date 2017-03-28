Авторизация

Регистрация
  • USD 56.38
  • EUR 60.59
Новости

Общество

0

Появилось видео момента падения дерева на КамАЗ в Ростове

Появилось видео момента падения дерева на КамАЗ в Ростове

Появилось видео момента падения дерева на КамАЗ в Ростове. Запись с наружной камеры наблюдения одного из зданий на Левобережной опубликовали 30 марта.

На кадрах видно, что огромный тополь рухнул на движущийся грузовик. Водитель заметил падающее дерево и вывернул руль влево, но слишком поздно.

Напомним, несчастный случай произошел в Ростове на улице Левобережной 27 марта. Погибли два человека. Кабину КамАЗа просто расплющено вместе с людьми.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!